Гонки за лидерами: как прошли первые дни Всероссийской спартакиады

Всероссийская спартакиада сильнейших в лыжных гонках и биатлоне стартовала с побед лидеров сезона. Александру Большунову вновь не было равных — трехкратный олимпийский чемпион выиграл и 18-ю, и 19-ю гонку подряд.
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