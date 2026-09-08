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Царьград

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Кравцов объявил 2027 год Годом здоровья школьников в России

Кравцов объявил 2027 год Годом здоровья школьников в России

Министерство просвещения России объявило 2027 год Годом здоровья школьников. Это позволит формировать у детей культуру здоровья.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя АНГЕЛ АНГЕЛ
АНГЕЛ АНГЕЛ

Наш пострел кругом поспел... В образовании разобраться не в состоянии, так еще и в здравоохранение лезет, хотя в России по уровню профессионализма и компетенции, в связи с замещением своих профессионалов практиков специалистов на пришлых, "ценных",  пришлым специалистам все равно в какой отрасли работать. Они же широкого профиля во всех отраслях...