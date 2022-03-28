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Шон Стриклэнд 30 июля подерется с Алексом Перейрой на UFC 277

Стал известен следующий соперник средневеса UFC Шона Стриклэнда. 30 июля на турнире UFC 277 в Лас-Вегасе Стриклэнд проведет бой с Алексом Перейрой.

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