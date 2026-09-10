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Татьяна Буланова высказалась о конфликте с Семенович

Татьяна Буланова высказалась о конфликте с Семенович

Певица подтвердила, что у них возникли трудности в общении. Татьяна Буланова кадр шоуВ российском шоу-бизнесе разгорелся неожиданный конфликт между близкими подругами — Татьяной Булановой и Анной Семенович.

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