Движение транспорта ограничат на улице Фурье в Иркутске

С 3 по 4 августа на улице Фурье в Иркутске перекроют участок дороги в районе дома 3а. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», пояснив, что ограничение движения необходимо для проведения срочных ремонтных работ на тепловой сети.