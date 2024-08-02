Движение транспорта ограничат на улице Фурье в Иркутске

С 3 по 4 августа на улице Фурье в Иркутске перекроют участок дороги в районе дома 3а. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», пояснив, что ограничение движения необходимо для проведения срочных ремонтных работ на тепловой сети.
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