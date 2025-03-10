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Царьград

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Землетрясение в 3 балла произошло в Новосибирской области

Землетрясение в 3 балла произошло в Новосибирской области

По данным геофизической службы, толчок произошёл на территории Искитимского района.В ночь на 10 марта в Новосибирской области произошло землетрясение силой 3 балла.

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