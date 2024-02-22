Александра Панкратова-Черного выписали из больницы

Александру Панкратову-Черному, знаменитому актеру театра и кино, было предоставлено разрешение на выписку из медицинского учреждения спустя две недели после серьезной травмы, в результате которой он получил переломы пяти ребер, пишет Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии