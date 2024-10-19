Крымчане стали чаще покупать автобусные билеты через терминалы и интернет

Суббота, 19 октября. «Крым 24».В последний месяц лета в Крыму на 20% увеличилось количество покупок автобусных билетов через терминалы и интернет, рассказал директор ГУП РК «Крымавторанс» Вячеслав Мартынов в эфире «Радио Крым».
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