Губернатор Хинштейн сообщил о жертвах атаки БПЛА в Курской области

В результате атаки украинского дрона на частный дом в Беловском районе Курской области погиб мужчина 1957 года рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Подмосковье нач...
- СТ Долина отменила к...
- Нехватка иттрия м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым