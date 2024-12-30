Примерно за три недели до начала нового президентства Дональда Трампа в США Торгово-промышленная палата Германии (DIHK) готовится к трудным временам, 30 декабря «Немецкая экономика должна адаптироваться к усилению протекционизма и увеличению торговых барьеров во время второго президентского срока Дональда Трампа», — заявил президент DIHK Питер Адриан информационному агентству Reuters.