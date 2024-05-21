Нелишний билетик: спрос на культурный досуг в РФ вернулся к доковидному уровню

Спрос на культурные мероприятия в РФ вернулся к значениям доковидных времен. Это говорит о том, что в сфере произошло импортозамещение — отечественные компании после ухода иностранных игроков сделали рывок в развитии контента, рассказали в «Яндекс Афише» и подтвердили в других сервисах.