Скончался почетный гражданин Нового Уренгоя Александр Рябов

Ушел из жизни заслуженный работник транспорта РФ, почетный работник газовой промышленности, почетный гражданин Нового Уренгоя Александр Рябов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым