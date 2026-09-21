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Красный Север

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Скончался почетный гражданин Нового Уренгоя Александр Рябов

Скончался почетный гражданин Нового Уренгоя Александр Рябов

Ушел из жизни заслуженный работник транспорта РФ, почетный работник газовой промышленности, почетный гражданин Нового Уренгоя Александр Рябов.

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