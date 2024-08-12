Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Австралии мужчина врезался на арендованном вертолете в здание отеля

В Австралии мужчина врезался на арендованном вертолете в здание отеля

В австралийском штате Квинсленде в городе Кэрнс вертолет врезался в крышу одного из отелей. Как сообщает RT со ссылкой на телеканал ABC News, пилот выполнял несанкционированный полет, а вертолет был арендован.

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