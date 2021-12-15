В Омске возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по оперативным материалам, представленным совместно УМВД и УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей и иных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.
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