Запрет на удары по «старой» России в ЕС снять не удалось

Сегодня 295 прочитали Попытка главы евродипломатии Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга договориться 28 мая на встрече министров обороны стран ЕС об ударах западными вооружениями по «старой» территории России не увенчалась успехом.
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