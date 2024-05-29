Запрет на удары по «старой» России в ЕС снять не удалось

Сегодня 295 прочитали Попытка главы евродипломатии Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга договориться 28 мая на встрече министров обороны стран ЕС об ударах западными вооружениями по «старой» территории России не увенчалась успехом.