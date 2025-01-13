На Украине воздушную тревогу объявили в Киевской и ещё пяти областях

На Украине вечером 13 января воздушную тревогу объявили в шести областях.Воздушная тревога / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUMПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены взвыли в период с 21:53 по 23:29 мск.