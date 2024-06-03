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Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется

Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано.» Ф. Д. РузвельтПо мнению социолога, специалиста по миграционным процессам Владимира Ермолаева (публикация ЦарьГрад), при сохранении текущих тенденций в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2100 г.

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