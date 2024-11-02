Nvidia займет место Intel в индексе Dow Jones Industrial Average, передает Reuters. Такие перемены подчеркивая сдвиги на рынке производства чипов и сигнализируют об очередной неудаче для испытывающей трудности полупроводниковой компании.
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