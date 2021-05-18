Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых регионах США в июне вырастет на 0,3% - EIA

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости/Прайм. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в июне 2021 года вырастет по сравнению с текущим месяцем на 26 тысяч баррелей в день, или на 0,3%, до 7,733 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.