Трейдер Старт 2016

Трейдер Старт 2016

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Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых регионах США в июне вырастет на 0,3% - EIA

Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых регионах США в июне вырастет на 0,3% - EIA

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости/Прайм. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в июне 2021 года вырастет по сравнению с текущим месяцем на 26 тысяч баррелей в день, или на 0,3%, до 7,733 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

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