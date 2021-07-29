Сегодня мы приготовим вкусный и сочный люля-кебаб, который понравится и взрослым, и детям. Достойная альтернатива шашлыку, да и просто, невероятно вкусное блюдо! Ингредиенты: Говядина 500г Баранина 500г Курдюк 300г Лук 2гол Чеснок 5зуб Перец черный 5г Перец душистый 3г Кориандр 5г Зира 3г Барбарис 10г Вода 150мл Приготовление: Толчем специи Мелко нарезаем лук и чеснок Соединяем с фаршем и хорошо вымешиваем Добавляем лук, чеснок и воду и снова перемешиваем Закладываем барбарис и убираем в холод на ночь Формируем колбаски и нанизываем на шампур Обжариваем на интенсивном жару, часто переворачивая Сервируем на лаваше, с луком и зеленью Приятного аппетита! .