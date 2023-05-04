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Льготы для детей добровольцев — участников СВО (в том числе бойцов ЧВК, конечно)

Льготы для детей добровольцев — участников СВО (в том числе бойцов ЧВК, конечно)

В Государственную Думу внесён законопроект № 352117-8 "О внесении изменений в статьи 19 и 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих»", предоставляющий дополнительную меру поддержки детям участников специальной военной операции.

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