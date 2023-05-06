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Доцент Иванова-Швец напомнила о выплатах 10 тысяч рублей некоторым россиянам к 9 Мая

Доцент Иванова-Швец напомнила о выплатах 10 тысяч рублей некоторым россиянам к 9 Мая

Участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории россиян ко Дню Победы получат федеральные льготы, а также ряд других пособий, заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.

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