Sohu: В Китае оценили реакцию Кремля на претензии Ирана

Китайские оценки высказалась по поводу ситуации с конфликтом между Россией и Ираном. Причиной для недопонимания стала позиция Тегерана, который не одобрил соглашение на Российско-арабском форуме сотрудничества в Марокко.
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