Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Потрясающая напольная ваза из 3 литровой банки. Технику изготовления придумала сама

Потрясающая напольная ваза из 3 литровой банки. Технику изготовления придумала сама

Всем привет! Чтобы украсить свой дом, мы ищем в магазинах всякие интересные вещички. Но, если проявить фантазию, из любого бросового материала можно сотворить красивую вещь! Стеклянные банки так же входят в их число.

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