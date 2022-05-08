Почетный гражданин города Горловка, Почетный Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян поздравляет с Днем Победы

День Победы – Великий праздник, день, в который отдается дань благодарности Ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, одержавших Великую Победу 77 лет назад.
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