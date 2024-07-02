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Хорошёвка

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ASTERUS построит более 95 тысяч «квадратов» жилья на Тушинском аэродроме

ASTERUS построит более 95 тысяч «квадратов» жилья на Тушинском аэродроме

ASTERUS построит более 95 тысяч «квадратов» жилья на Тушинском аэродромеДевелопер Asterus построит еще 96,4 тысячи квадратных метров жилья бизнес-класса в жилом районе Ália, который возводится на территории бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба компании.

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