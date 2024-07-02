ASTERUS построит более 95 тысяч «квадратов» жилья на Тушинском аэродроме

ASTERUS построит более 95 тысяч «квадратов» жилья на Тушинском аэродромеДевелопер Asterus построит еще 96,4 тысячи квадратных метров жилья бизнес-класса в жилом районе Ália, который возводится на территории бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба компании.