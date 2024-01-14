Галкин и Сердючка поплатились за антироссийские высказывания в Дубае

ЛК

Любовь Кузьмина

Вот это нормальное государство, ОАЭ! В России Галкин смеялся над Горбачевым, Ельциным, Путиным и не чего.Копнил бабло и радовался жизни. Еще раз вякнет про Путина и выгонят его к едрене фене и будет гавно в проруби болтаться.