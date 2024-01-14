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    Очень точное определение Галкину: "гавно в проруби". Вот только прорубь жалко, загажена.Галкин и Сердючка...

Галкин и Сердючка поплатились за антироссийские высказывания в Дубае

Галкин и Сердючка поплатились за антироссийские высказывания в Дубае

Галкин получил штраф в 100 тыс. дирхам, а Сердючке навсегда закрыли въезд в ОАЭ.Уехавший из РФ после начала СВО шоумен Максим Галкин (признан в России иноагентом) получил штраф в 100 тысяч дирхам (больше 2 млн рублей), а украинскому певцу Андрею Данилко (сценический псевдоним Верка Сердючка) навсегда закрыли въезд в ОАЭ.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А ХОТЕЛИ-БАБЛА СРУБИТЬ. ЖИДЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ !!
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16 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Вот это нормальное государство, ОАЭ! В России Галкин смеялся над Горбачевым, Ельциным, Путиным и не чего.Копнил бабло и радовался жизни. Еще раз вякнет про Путина и выгонят его к едрене фене и будет гавно в проруби болтаться.
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11 час.
НП
Наталья Павлова
Очень точное определение Галкину: &quot;гавно в проруби&quot;. Вот только прорубь жалко, загажена.
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10 час.

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