Галкин получил штраф в 100 тыс. дирхам, а Сердючке навсегда закрыли въезд в ОАЭ.Уехавший из РФ после начала СВО шоумен Максим Галкин (признан в России иноагентом) получил штраф в 100 тысяч дирхам (больше 2 млн рублей), а украинскому певцу Андрею Данилко (сценический псевдоним Верка Сердючка) навсегда закрыли въезд в ОАЭ.
Галкин и Сердючка поплатились за антироссийские высказывания в Дубае
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
А ХОТЕЛИ-БАБЛА СРУБИТЬ. ЖИДЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ !!
Ответить
16 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Вот это нормальное государство, ОАЭ! В России Галкин смеялся над Горбачевым, Ельциным, Путиным и не чего.Копнил бабло и радовался жизни. Еще раз вякнет про Путина и выгонят его к едрене фене и будет гавно в проруби болтаться.
Ответить
11 час.
НП
Наталья Павлова
Очень точное определение Галкину: "гавно в проруби". Вот только прорубь жалко, загажена.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии