6 видов сновидений, которые указывают на психические расстройства

А вы верите в значимость наших снов? В то, что сновидения могут быть чем-то большим, чем просто набором несвязных между собой картинок? Самое время узнать об этом больше — вот типы сновидений, которые указывают на наличие у человека психического расстройства.
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