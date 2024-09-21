Песков объяснил отсутствие Шойгу в делегации Путина во время поездки в Туву

Песков: Шойгу не сопровождал главу РФ Путина в Туве из-за сферы деятельностиСекретарь Совбеза России Сергей Шойгу не был членом президентской делегации во время поездки президента России Владимира Путина в Туву из-за иной сферы деятельности.