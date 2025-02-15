США хотят, чтобы события вокруг Украины развивались стремительно. Реакция главных функционеров Евросоюза на это – шок и трепет.
Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки
Комментарии
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Семен Демин
У Путина и РФ трудная дилемма.
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13 час.
И
Искандер
Ума не приложу, ЧТО за "столом переговоров" будут делать эйропэйцы, там уже сидевшие, а потом сообщившие, что задачей было дать Усраине время оправиться, а соблюдать договорённости и не предполагалось?
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9 час.
НП
Наталья Павлова
Разве что для ЭТИХ капитуляция со всеми вытекающими последствиями...
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4 мин.
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