Заноза
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Заноза

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Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки

Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки

  США хотят, чтобы события вокруг Украины развивались стремительно. Реакция главных функционеров Евросоюза на это – шок и трепет.

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Комментарии
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Семен Демин
У Путина и РФ трудная дилемма.
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13 час.
И
Искандер
Ума не приложу, ЧТО за &quot;столом переговоров&quot; будут делать эйропэйцы, там уже сидевшие, а потом сообщившие, что задачей было дать Усраине время оправиться, а соблюдать договорённости и не предполагалось?
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9 час.
НП
Наталья Павлова
Разве что для ЭТИХ капитуляция со всеми вытекающими последствиями...
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4 мин.
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