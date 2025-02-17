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Новые правила расчета трудового стажа: что изменится в пенсионных начислениях с этого года

Новые правила расчета трудового стажа: что изменится в пенсионных начислениях с этого года

Новые правила расчета трудового стажа: что изменится в пенсионных начислениях с этого года Юлия ЧелкановаС 2025 года в России вступают в силу новые правила расчета трудового стажа, что повлияет на порядок начисления пенсий.

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