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Военные новости ★ сводки СВО

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ВС РФ продвинулись к северу от Купянска, выйдя к Дорошевке Харьковской области

ВС РФ продвинулись к северу от Купянска, выйдя к Дорошевке Харьковской области Российские войска продвинулись в Харьковской области к северу от Купянска, подойдя вплотную к селу Дорошевка.

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