Превращаем недорогую свинину в деликатесную нарезку. Рецепт домашнего карбонада

Копчености в магазинах становятся все дороже, притом качество продукта постоянно падает. Нет никакого смысла тратить на них деньги: покажем, как из простого куска свинины сделать домашний вяленый карбонад.
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