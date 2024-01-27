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Эксперты рассказали, грозит ли разлом континентальных плит мировой катастрофой

Эксперты рассказали, грозит ли разлом континентальных плит мировой катастрофой

Эксперты рассказали, грозит ли разлом континентальных плит мировой катастрофой Ирэн ОрлонскаяВажное заявление было сделано геологоразведчиком Станиславом Завацким, которое может иметь далеко идущие последствия для нашей планеты.

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