Эксперты рассказали, грозит ли разлом континентальных плит мировой катастрофой Ирэн ОрлонскаяВажное заявление было сделано геологоразведчиком Станиславом Завацким, которое может иметь далеко идущие последствия для нашей планеты.
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