«Взяла и умерла», — Шаляпин раскрыл, как скучает по деньгам, которые ему давала Татьяна Дэвис

Модник Прохор Шаляпин никогда не скрывал, что любит деньги и всегда стремился заполучить как можно больше зелёных бумажек, но его откровенное отношение к умершей жене Татьяне Дэвис поразило даже тех, кто уже привык к материальным ценностям Шаляпина.