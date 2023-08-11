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«Взяла и умерла», — Шаляпин раскрыл, как скучает по деньгам, которые ему давала Татьяна Дэвис

«Взяла и умерла», — Шаляпин раскрыл, как скучает по деньгам, которые ему давала Татьяна Дэвис

Модник Прохор Шаляпин никогда не скрывал, что любит деньги и всегда стремился заполучить как можно больше зелёных бумажек, но его откровенное отношение к умершей жене Татьяне Дэвис поразило даже тех, кто уже привык к материальным ценностям Шаляпина.

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