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Китай

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Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году

Жители Москвы и гости столицы в этом году смогут принять участие в подготовленных правительством города и посольством КНР торжествах в честь праздника весны, знаменующего начало Нового года по лунному календарю, сообщили в Telegram-канале посольства Китая в России.

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