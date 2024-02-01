Улицы в Москве украсят к Китайскому Новому году

Жители Москвы и гости столицы в этом году смогут принять участие в подготовленных правительством города и посольством КНР торжествах в честь праздника весны, знаменующего начало Нового года по лунному календарю, сообщили в Telegram-канале посольства Китая в России.
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