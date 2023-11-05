Валерий Меладзе объявился в Берлине вместе с протеже своего брата

Софию Тарасову называют разлучницей, из-за которой разрушился брак Константина Меладзе с Верой Брежневой Валерий Меладзе и София Тарасова Фото: социальные сети Валерий Меладзе давно не появлялся в медиапространстве.
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