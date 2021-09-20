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Явка на выборах депутатов Госдумы составила в России 45%

Явка на выборах депутатов Госдумы составила в России 45%

По предварительным данным, в российский парламент проходит 5 партий.  Поздно вечером 19 сентября, когда закрылись избирательные участки в Калининградской области, Центральная избирательная комиссия РФ сообщила: в выборах приняли 45,15% граждан, имеющих избирательное право.

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