Явка на выборах депутатов Госдумы составила в России 45%

По предварительным данным, в российский парламент проходит 5 партий. Поздно вечером 19 сентября, когда закрылись избирательные участки в Калининградской области, Центральная избирательная комиссия РФ сообщила: в выборах приняли 45,15% граждан, имеющих избирательное право.