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Мировое обозрение

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Финляндия хочет запретить импорт сжиженного природного газа из России

Финляндия хочет запретить импорт сжиженного природного газа из России

Финский министр окружающей среды и климата Кай Мюккянен заявил, что намерен предложить запретить импорт в страну сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает региональная новостная служба Uutissuomalainen.

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