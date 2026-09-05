После выступления Бойковой и Козловского на трибунах в Японии появился флаг РФ

Российский флаг появился на трибунах «Челленджера» Kinoshita Group Cup в Японии после выступления российского дуэта Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, передает «Чемпионат».
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