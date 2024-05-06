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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тео Бонгонда: «Слишкович мне доверяет. Играю и чувствую себя уверенно»

— Ты стал играть со сменой тренера? Или ты сам набрал форму? — Владимир [Слишкович] мне доверяет. Это вопрос доверия.

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