Хорошую работу проделали бойцы из отряда «Горца» Российская армия освободила два населенных пункта в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов, не уточнив названия освобожденных пунктов.
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