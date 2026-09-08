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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football. Райя, Куртуа, Возинья, Мартинес, Гарсия – среди претендентов

Журнал France Football огласил список претендентов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина. На награду по итогам 2026 года номинированы 10 футболистов:  Яссин Буну (« Аль-Хилаль », сборная Марокко ),  Тибо Куртуа (« Реал », сборная Бельгии), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, сборная Швейцарии), Жоан Гарсия («Барселона», сборная Испании), Эдуар Менди («Аль-Ахли», сборная Сенегала), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» / «Челси», сборная Аргентины), Давид Райя («Арсенал», сборная Испании), Возинья («Коло-Коло», сборная Кабо-Верде), Унаи Симон («Атлетик», сборная Испании), Матвей Сафонов («ПСЖ», сборная России).

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