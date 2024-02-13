В 2023 году году Яндекс Афиша продала 17,6 млн билетов

В 2023 году Яндекс Афиша продала 17,6 млн билетов, что на 71% больше, чем годом ранее. Пресс-служба сервиса отмечает, что основную часть билетов (11,8 млн) Яндекс Афиша продала напрямую пользователям на своих ресурсах - сайте и мобильном приложении, а также на сервисах Яндекса.