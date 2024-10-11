Путин заявил о вступлении международных отношений в эпоху коренных изменений

Международные отношения вступили в эпоху коренных изменений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде.
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