В Калифорнии обнаружены плотоядные белки, питающиеся мышами

Белки, которые питались полевками, мелкими грызунами вместо орехов, желудей, семян или другой растительной пищи, были замечено в районе залива в Калифорнии и впервые задокументировано американскими исследователями из Университета Висконсина-О-Клэр и Калифорнийского университета, 19 декабря опубликованных в журнале «Этология».