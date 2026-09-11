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"Возраст – это ресурс": в Барнауле состоялся IX краевой слет "серебряных" волонтеров

"Возраст – это ресурс": в Барнауле состоялся IX краевой слет "серебряных" волонтеров

9 сентября в краевой столице состоялся IX слет "серебряных" волонтеров "Дорогою добра". Порядка 350 добровольцев старшего возраста собрались в концертном зале "Сибирь", где представили свои наставнические и краеведческие проекты, а также провели мастер-классы и благотворительные ярмарки.

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