Глава МИД КНР: Тайвань является неотъемлемой частью Китая

История и реальность подтверждают, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает romanian.