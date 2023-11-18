Звуки Африки, исполнители континента, покорившие мир - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ , начало ЗДЕСЬ Nathi Певец, автор песен и художник в одном лице. Нкосинати Манкайи (Nkosinati Mankayi) оказался в центре внимания шесть лет назад после выхода сингла «Nomvula», который насквозь пронизан меланхоличностью любви на одном из 2000 африканских языков и диалектов.
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