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Свежие комментарии

  • dmitry shvarts
    Опять очепятка..😀правельно  Пишется через ИЛучшие Сопрано Ро...
  • Юрий
    Благодарю за замечание, произошла опечатка, и никто не обратил вниманмя, (((((  ведь на картинке написал правельно ....Лучшие Сопрано Ро...
  • dmitry shvarts
    Друзья. Слово СОПРАНО пишется через букву О, а не сапрано. Исправьте ошибку в заголовке. Спасибо.Лучшие Сопрано Ро...

Звуки Африки, исполнители континента, покорившие мир - 2

Звуки Африки, исполнители континента, покорившие мир - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ,  начало  ЗДЕСЬ      Nathi   Певец, автор песен и художник в одном лице. Нкосинати Манкайи (Nkosinati Mankayi) оказался в центре внимания шесть лет назад после выхода сингла «Nomvula», который насквозь пронизан меланхоличностью любви на одном из 2000 африканских языков и диалектов.

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