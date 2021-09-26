Почему кошку лучше не называть человеческим именем

Уши, лапы, хвостВ мире животныхПочему кошку лучше не называть человеческим именем Источник фото: pexels.com Нет ничего странного в том, что коту дают кличку Василий, Вениамин, а кошечку называют Машкой.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтатьянаУ НАС ПЕРВАЯ МУРЛЫКА КОШЕЧКА САМА ПРИШЛА МУСЯ ПРОЖИЛА 12.5 ЛЕТ УМНИЧКА ЛАСКОВАЯ СПОКОЙНАЯ ВТОРАЯ ЗВЕРЬ))) С ХАРАКТЕРОМ ЛЮБИТ ЛАСКУ ЕЛЕ ЧТО-ТО НЕ ТАК КУСЬ КУСЬ. ТАКИЕ МЫ. ЖИВОТНЫХ НАЗЫВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕЧСКИМ ИМЕНЕМ КАК-ТО НЕ ПРИСТОЙНО. КЛИЧЕК МНОГО.Boleslav BuljanowskijМама, мама, а можно я назову котика Изей? Мама - ну что ты, нельзя зверей называть человеческими именами! Сынок - Ну нельзя, значит нельзя... Пусть будет Васькой...Валентина ЖУРАВЛЕВА (Иванова)Мою красавицу звали Китти, Киттуся! Проказница была! Меня ждала с работы и требовала, именно требовала! чтобы я ложилась отдыхать! Китти садилась на кровать и мягкая, требовала, чтоб я легла! Если не иду, то она разбегается и запрыгивает на грудь и начинает по кусывать! А когда добьется своего , ложится рядом и мурчит, усыпляет меня! Когда засыпаю, она уходит в ноги и там лежит до тех пор, пока я не проснусь! А уж кто если войдёт в комнату, где я сплю, она шипит и выгоняет ! Прожила моя красавица 17 лет и 8 месяцев! Вот моя Киттуся!Комментировать
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